enero 30, 2026 | 8:56
InicioEstadoJuárez / El Paso

Anuncia Gobierno del Estado suspensión de actividades en Pueblito Mexicano por el Día de la Constitución

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Oficinas estatales cerrarán el lunes 2 de febrero y reanudarán labores el martes 3 en su horario habitual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno del Estado informó que el lunes 2 de febrero permanecerán cerradas las oficinas ubicadas en Pueblito Mexicano, incluida la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, las cuales reanudará́n actividades el martes 3 de febrero en su horario regular.

Autoridades estatales señalaron que la suspensión aplica únicamente a la atención presencial, por lo que se exhortó a la ciudadanía a planear con anticipación sus trámites y utilizar las herramientas digitales habilitadas para evitar contratiempos durante el día de asueto.

El representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, hizo un llamado a la población a prever sus gestiones administrativas.

“Exhortamos a las y los juarenses a organizar con anticipación sus trámites y aprovechar las plataformas digitales del Gobierno del Estado”, señaló.

Se informó que las oficinas de Recaudación de Rentas brindarán atención normal hasta el viernes 30 de enero, mientras que durante el periodo de suspensión se mantendrán disponibles los servicios en línea para agendar citas y realizar trámites de forma remota.

En el caso de la Coordinación Estatal de Licencias, únicamente se podrán programar citas para fechas posteriores mediante el sistema digital correspondiente. Por su parte, la Oficina del Registro Civil contará con personal de guardia para atender emergencias relacionadas con defunciones y matrimonios, y para otros servicios se recomendó el uso de cajeros automáticos instalados en distintos puntos de la ciudad.

Durante la jornada de asueto, la Coordinación Estatal de Protección Civil operará con guardias permanentes para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la región. Asimismo, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos suspenderá actividades presenciales, aunque los pagos y trámites podrán realizarse a través de medios digitales.

Las autoridades reiteraron que el uso de plataformas electrónicas permitirá dar continuidad a diversos servicios estatales, pese a la suspensión temporal de actividades en oficinas físicas.

