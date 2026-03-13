Anuncia Gobierno de Chihuahua cierre de oficinas en Pueblito Mexicano por natalicio de Benito Juárez

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Las dependencias estatales suspenderán atención el lunes 16 de marzo y reanudarán actividades el martes 17.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua informó que las oficinas de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, permanecerán cerradas el lunes 16 de marzo con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Las autoridades estatales indicaron que las actividades se reanudarán el martes 17 de marzo en su horario habitual de 8:00 a 16:00 horas, por lo que exhortaron a la ciudadanía a planificar con anticipación cualquier trámite o gestión.

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El representante de la oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, recomendó a las y los usuarios utilizar las herramientas digitales disponibles para realizar diversos trámites durante el periodo de suspensión de actividades presenciales.

“Exhortamos a las y los juarenses a organizar con anticipación sus gestiones y aprovechar las herramientas digitales habilitadas para realizar diversos trámites sin contratiempos”.

Durante la jornada de asueto, el Registro Civil contará con personal de guardia exclusivamente para atender emergencias relacionadas con defunciones y matrimonios, mientras que para otros servicios se sugiere utilizar los cajeros automáticos instalados en distintos puntos de la ciudad.

En el caso de Recaudación de Rentas, las oficinas brindarán atención normal hasta el viernes 13 de marzo, y posteriormente los contribuyentes podrán agendar citas y realizar diversos trámites a través del portal oficial del Gobierno del Estado.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Licencias mantendrá disponible su sistema de citas en línea para programar trámites en fechas posteriores al día de asueto.

Las autoridades estatales también informaron que la Coordinación Estatal de Protección Civil operará con guardias permanentes para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la región.

De igual manera, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua suspenderá la atención presencial, por lo que los pagos y trámites podrán realizarse mediante su portal electrónico o aplicación móvil durante el día festivo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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