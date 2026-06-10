Anuncia DIF Estatal nuevas fechas para solicitar aparatos funcionales en Ciudad Juárez

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El registro se realizará los días 11 y 12 de junio en Pueblito Mexicano; ahora será posible solicitar varios apoyos en un solo trámite.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal anunció nuevas fechas para la recepción de solicitudes de aparatos funcionales en Ciudad Juárez, además de modificaciones al proceso de registro con el objetivo de facilitar el acceso a estos apoyos para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza Rodríguez, informó que a partir de esta convocatoria las personas interesadas podrán solicitar más de un aparato funcional mediante un solo trámite, eliminando la necesidad de realizar registros independientes para cada apoyo requerido.

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La medida busca agilizar los procesos de atención, reducir tiempos de gestión y ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de la población, explicó el funcionario.

La convocatoria contempla la entrega de diversos apoyos, entre ellos sillas de ruedas, andadores, bastones, auxiliares auditivos y lentes, además de otros aparatos funcionales destinados a mejorar la movilidad y calidad de vida de los beneficiarios.

Para realizar el trámite, las personas interesadas deberán acudir los días 11 y 12 de junio al Auditorio A de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano.

El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, periodo durante el cual personal del DIF Estatal recibirá las solicitudes y brindará orientación sobre el proceso.

Mendoza Rodríguez señaló que la simplificación del registro responde a la necesidad de facilitar el acceso a estos apoyos, especialmente para personas que requieren más de un aparato funcional para mejorar sus condiciones de movilidad, comunicación o desempeño cotidiano.

La dependencia invitó a las personas interesadas y a sus familiares a acudir en las fechas establecidas para conocer los requisitos y completar el procedimiento correspondiente.

El programa forma parte de las acciones permanentes del DIF Estatal orientadas a fortalecer la inclusión y el bienestar de personas con discapacidad y de sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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