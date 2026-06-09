Analizan regidores regulación de eventos y espacios pet friendly en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Buscan establecer lineamientos que garanticen la seguridad de personas y animales de compañía en actividades públicas y establecimientos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Civil iniciaron mesas de trabajo con diversas dependencias municipales para analizar la creación de mecanismos de regulación aplicables a eventos y establecimientos con acceso para animales de compañía, conocidos como espacios pet friendly.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la comisión, Laura Fernanda Ávalos Medina, junto con los regidores José Eduardo Valenzuela Martínez y Gloria Mirazo de la Rosa, quienes dialogaron con representantes de áreas relacionadas con gobierno, protección civil, bienestar animal, regulación comercial y desarrollo urbano.

- Publicidad - HP1

Entre los participantes estuvieron el director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado; el titular de Protección Civil, Sergio Rodríguez; la directora de Atención y Bienestar Animal, Alma Edith Arredondo Salinas; el director de Regulación Comercial, Óscar Guevara Ramírez; y el director de Administración de Desarrollo Urbano, Francisco Rodríguez.

Durante el encuentro se señaló que actualmente no existe un reglamento municipal específico que establezca criterios para la realización de eventos con presencia de mascotas o para la operación de establecimientos pet friendly, situación que ha generado la necesidad de revisar posibles esquemas de regulación.

Los participantes coincidieron en la importancia de definir requisitos mínimos de seguridad, atención y operación para actividades donde convivan personas y animales de compañía o de servicio, con el propósito de prevenir incidentes y garantizar condiciones adecuadas para todos los asistentes.

La regidora Ávalos Medina informó que continuarán las reuniones con distintas áreas técnicas para determinar los lineamientos que podrían implementarse en futuras disposiciones municipales.

“El objetivo es cuidar el bienestar animal y proteger a los humanos. Necesitamos establecer protocolos oficiales para cuando sean eventos pet friendly y tomar las medidas necesarias, tener las herramientas y la capacitación para saber cómo actuar”.

Entre los aspectos analizados se encuentran la disponibilidad de protocolos de atención, medidas preventivas, capacitación del personal organizador y servicios de primeros auxilios para responder ante posibles contingencias.

Los regidores señalaron que el trabajo interinstitucional permitirá evaluar las mejores prácticas para construir una regulación que favorezca la convivencia responsable entre personas y animales, garantizando tanto el bienestar animal como la seguridad de la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.