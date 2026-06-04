Analizan llevar La Guelaguetza a Ciudad Juárez durante octubre

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El festival cultural oaxaqueño podría convertirse en un atractivo turístico con impacto económico para la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La posibilidad de realizar por primera vez un festival de La Guelaguetza en Ciudad Juárez fue analizada por integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y autoridades municipales, como parte de una estrategia para fortalecer la oferta cultural y turística de la frontera.

Durante una reunión de trabajo, la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, informó que recientemente se recibió una propuesta formal de los organizadores de esta celebración tradicional de Oaxaca para desarrollar el evento en la ciudad durante el mes de octubre.

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La funcionaria explicó que la solicitud fue dirigida al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y a la dependencia a su cargo, con el objetivo de evaluar las condiciones necesarias para albergar el espectáculo cultural.

La propuesta contempla utilizar el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos y la explanada de la Gran Plaza Juan Gabriel como sedes para las actividades artísticas, culturales y gastronómicas que distinguen a esta festividad.

Maldonado Garduño señaló que los promotores han identificado a Ciudad Juárez como un punto estratégico por su condición fronteriza y por el potencial que representa para atraer visitantes tanto del interior del país como del sur de Estados Unidos.

“La persona que lo organiza ha estado aquí en la ciudad y ha visto las bondades que tiene Juárez como frontera y todos los visitantes que podemos tener a través de estos eventos”.

La funcionaria agregó que se busca integrar a comunidades y grupos originarios que radican en la ciudad, con el propósito de fortalecer el carácter cultural del evento y promover el reconocimiento de la diversidad presente en el municipio.

Se prevé que La Guelaguetza incluya exhibiciones de danza, música, artesanías y gastronomía tradicional oaxaqueña, además de actividades orientadas al intercambio cultural y la convivencia comunitaria.

Autoridades municipales estiman que el festival podría convertirse en un detonante turístico y económico para la ciudad, al generar afluencia de visitantes de Chihuahua, Texas y Nuevo México, además de contribuir al posicionamiento de Ciudad Juárez como sede de eventos culturales de alcance regional.

Durante la misma reunión se revisaron resultados de gestiones realizadas en encuentros especializados de promoción turística y de negocios, donde se identificó la posibilidad de atraer hasta 20 congresos, conferencias y eventos especializados para la ciudad en los próximos meses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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