Analiza Cruz Pérez Cuéllar incentivos para atraer más especialistas del IMSS a Juárez

Alcalde se reúne con Zoé Robledo ante próxima convocatoria nacional de médicos

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo una reunión con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, con el objetivo de analizar estrategias que permitan atraer más médicos especialistas a la frontera.

El alcalde informó que el IMSS emitirá próximamente una convocatoria nacional para la contratación de especialistas, lo que ha generado un escenario de competencia entre municipios interesados en fortalecer su capacidad hospitalaria.

En ese contexto, explicó que diversas ciudades han comenzado a ofrecer incentivos económicos únicos a médicos que acepten trasladarse a laborar a sus localidades, por lo que el Gobierno Municipal evalúa la posibilidad de implementar una estrategia similar.

“Tenemos que entrar a la puja”, señaló el edil al referirse a la competencia entre municipios por captar estos perfiles profesionales.

Pérez Cuéllar adelantó que sostendrá reuniones con la tesorera municipal, el coordinador de directores y el secretario del Ayuntamiento para analizar la viabilidad financiera y administrativa de otorgar algún incentivo que permita a Ciudad Juárez competir en igualdad de condiciones.

El presidente municipal subrayó que incrementar el número de especialistas beneficiaría tanto a derechohabientes del IMSS como a la población en general, ya que muchos médicos combinan su práctica en el sector público con consultas privadas, ampliando así la oferta de servicios de salud.

Asimismo, destacó la disposición del director del IMSS para dialogar sobre la situación que enfrenta la ciudad en materia de cobertura médica, y reiteró que el Ayuntamiento buscará consolidar una estrategia conjunta para mejorar la atención especializada en la región.

