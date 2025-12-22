Movil - LB1A -
    diciembre 22, 2025 | 16:41
    Juárez / El Paso

    Amplía Gobierno del Estado horario del Parque Central por temporada navideña

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Villa Navideña operará hasta la medianoche y se mantendrá activa hasta el 11 de enero.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de impulsar la convivencia familiar durante la temporada decembrina, el Gobierno del Estado anunció la ampliación del horario del Parque Central, atendiendo solicitudes de la ciudadanía para disfrutar por más tiempo de las actividades de la Villa Navideña.

    El coordinador general del recinto, Rafael Butchart, informó que las actividades especiales iniciarán a partir de las 16:00 horas y se extenderán hasta la medianoche, lo que permitirá ofrecer mayores alternativas de esparcimiento a las familias juarenses.

    El funcionario precisó que, con el fin de ampliar el acceso y la participación ciudadana, las actividades navideñas del Parque Central se mantendrán vigentes hasta el domingo 11 de enero, prolongando así la oferta recreativa más allá de las fechas tradicionales.

    La programación incluye juegos mecánicos con costos de recuperación accesibles, entre ellos la rueda de la fortuna y el “Ranger”, con un precio de 70 pesos, mientras que atracciones como carros chocones, barco, tazas locas, gusanito y motos infantiles tendrán un costo de 40 pesos.

    Asimismo, las y los asistentes podrán disfrutar del mega tobogán gigante de hielo, el cual será gratuito de lunes a jueves, mientras que los fines de semana tendrá un costo de 20 pesos, como parte de las actividades más representativas de la temporada.

    Las autoridades estatales reiteraron que la ampliación de horarios busca fortalecer la convivencia social y familiar, además de consolidar al Parque Central como uno de los principales espacios públicos de recreación durante las festividades decembrinas en Ciudad Juárez.

