febrero 3, 2026 | 12:43
Juárez / El Paso

Amplía Ecología horario del Punto Limpio y abrirá también los sábados

Juárez / El Paso



POR Redacción ADN / Agencias
A partir del 7 de febrero la ciudadanía podrá llevar residuos especiales un día adicional a la semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio anunció que, a partir de este sábado 7 de febrero, el Punto Limpio ampliará su operación y también brindará servicio los sábados, como parte de una estrategia para facilitar el manejo adecuado de residuos especiales por parte de la ciudadanía.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que el Punto Limpio operará de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que los sábados atenderá de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones de la Dirección de Ecología.

En este espacio se estarán recibiendo llantas, tiliches, basura electrónica, pilas, medicamento caduco, aceite de motor y vegetal, así como pinturas y solventes, con el objetivo de garantizar que estos residuos tengan un destino adecuado y no representen un riesgo ambiental o para la salud pública.

“Todo se recibirá en un solo lugar y con el destino correcto”.

El funcionario señaló que personal de la Dirección de Ecología estará presente para apoyar a las y los ciudadanos durante el proceso de entrega de los residuos y atender cualquier duda relacionada con su disposición final.

Las oficinas y el Punto Limpio de la dependencia se encuentran ubicados en avenida Heroico Colegio Militar número 1725, esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal, por lo que se exhortó a la población a aprovechar este servicio y contribuir al cuidado del medio ambiente mediante una correcta gestión de desechos especiales.

