Alertan regidores por aumento de casos de rickettsia en Ciudad Juárez

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Autoridades llaman a acudir a instituciones de salud para activar protocolos y evitar propagación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Salud Pública alertaron sobre el incremento de casos de rickettsia en la ciudad, tras reunirse con la directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández.

Durante el encuentro, la funcionaria informó que la enfermedad mantiene presencia constante en Juárez, pero en los últimos días ha mostrado un repunte en el número de casos, lo que ha motivado acciones coordinadas con autoridades estatales y municipales.

“Sí hay casos de rickettsia y están aumentando en los últimos días. Necesitamos que la ciudadanía sepa que estamos trabajando en conjunto con distintas áreas”

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Santana Fernández explicó que se trabaja de manera conjunta con la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado, así como con dependencias municipales como Ecología y Atención y Bienestar Animal, para implementar medidas preventivas.

Entre las acciones destacan fumigaciones en zonas con presencia de garrapatas, así como intervenciones en viviendas donde se detectan condiciones propicias para la proliferación del vector.

La funcionaria subrayó la importancia de que las personas con síntomas acudan a instituciones públicas de salud, ya que esto permite activar protocolos oficiales de notificación y realizar estudios epidemiológicos.

Advirtió que cuando los pacientes acuden únicamente a farmacias o consultorios privados, los casos no siempre se registran, lo que dificulta identificar focos de infección y retrasa la intervención sanitaria.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población para acudir a unidades del IMSS, la Jurisdicción Sanitaria o servicios municipales, con el fin de recibir atención adecuada y contribuir al control de la enfermedad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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