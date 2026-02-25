Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 25, 2026 | 13:43
InicioEstadoJuárez / El Paso

Alerta SSPM sobre mensajes falsos de multas con enlaces fraudulentos

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Detectan modalidad de fraude que busca obtener datos personales y bancarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) advirtió a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude que circula mediante mensajes de texto (SMS), en los que se notifica falsamente la existencia de una multa pendiente de pago.

De acuerdo con la corporación, los mensajes incluyen un enlace que dirige a páginas apócrifas donde se solicita ingresar datos personales y bancarios, con el objetivo de obtener información sensible que puede derivar en fraudes económicos o robo de identidad.

- Publicidad - HP1

La dependencia señaló que estos sitios están diseñados para simular portales oficiales y generar confianza en las personas usuarias, por lo que reiteró la importancia de verificar cualquier adeudo exclusivamente a través de canales institucionales de la autoridad de tránsito.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra no ingresar a enlaces sospechosos recibidos por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería, no proporcionar información confidencial en páginas no verificadas y evitar realizar pagos en sitios de dudosa procedencia.

Asimismo, se exhortó a reportar de inmediato este tipo de mensajes para prevenir que más personas resulten afectadas por este esquema fraudulento.

La SSPM recordó que la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al número 656-582-7399 para recibir orientación y apoyo en caso de detectar o sospechar algún fraude digital.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a mantenerse informados y hacer un uso responsable de las herramientas digitales para reducir riesgos ante delitos en línea.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

Se extinguió una verdadera estrella

Hablar de ciencia en México, siempre implica hablar de numerosos contrastes, por un lado,...
Estado

Inicia recepción de solicitudes de Apoyos para Personas Mayores y Personas con Discapacidad

Del 4 al 9 de abril, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.