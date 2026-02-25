Alerta SSPM sobre mensajes falsos de multas con enlaces fraudulentos

Publicidad - LB2 -

Detectan modalidad de fraude que busca obtener datos personales y bancarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) advirtió a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude que circula mediante mensajes de texto (SMS), en los que se notifica falsamente la existencia de una multa pendiente de pago.

De acuerdo con la corporación, los mensajes incluyen un enlace que dirige a páginas apócrifas donde se solicita ingresar datos personales y bancarios, con el objetivo de obtener información sensible que puede derivar en fraudes económicos o robo de identidad.

La dependencia señaló que estos sitios están diseñados para simular portales oficiales y generar confianza en las personas usuarias, por lo que reiteró la importancia de verificar cualquier adeudo exclusivamente a través de canales institucionales de la autoridad de tránsito.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra no ingresar a enlaces sospechosos recibidos por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería, no proporcionar información confidencial en páginas no verificadas y evitar realizar pagos en sitios de dudosa procedencia.

Asimismo, se exhortó a reportar de inmediato este tipo de mensajes para prevenir que más personas resulten afectadas por este esquema fraudulento.

La SSPM recordó que la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al número 656-582-7399 para recibir orientación y apoyo en caso de detectar o sospechar algún fraude digital.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a mantenerse informados y hacer un uso responsable de las herramientas digitales para reducir riesgos ante delitos en línea.

