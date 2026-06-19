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Alerta Seguridad Vial por cierres y desvíos ante instalación de puente peatonal

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Los trabajos se realizarán este domingo sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari y afectarán temporalmente la circulación vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que este domingo se implementarán cierres parciales y desvíos en distintos puntos del suroriente de la ciudad debido a la colocación de un puente peatonal sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari.

Las maniobras se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre Libramiento y Refugio de la Libertad, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación.

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Los trabajos iniciarán a las 06:00 horas y se prevé que concluyan alrededor del mediodía, periodo durante el cual se aplicarán modificaciones temporales a la circulación vehicular en la zona.

Entre las principales afectaciones se encuentra el cierre del bulevar Manuel Talamás Camandari en sentido de oriente a poniente, por lo que los automovilistas deberán incorporarse a la calle Refugio de la Libertad con dirección al norte para continuar por Libramiento.

Asimismo, se suspenderá el tránsito sobre Libramiento en sentido de sur a oriente, habilitándose una ruta alterna hacia el norte para conectar con la avenida Santiago Troncoso.

También se realizarán desvíos para quienes circulen por Libramiento de poniente a oriente, quienes deberán continuar hacia el norte por Santiago Troncoso y posteriormente incorporarse nuevamente al bulevar Talamás Camandari a través de la vialidad Mesa Central.

Las autoridades indicaron que quienes transiten por la parte baja del distribuidor vial en dirección de norte a sur serán canalizados hacia la calle Mar del Sur como ruta alterna.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que personal operativo permanecerá en el área para orientar a los conductores y agilizar el flujo vehicular durante el desarrollo de los trabajos.

La dependencia hizo un llamado a respetar los señalamientos preventivos y atender las indicaciones de los agentes, con el fin de reducir riesgos y evitar congestionamientos en la zona intervenida.

La instalación de la nueva estructura peatonal forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad de quienes transitan a pie por uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular en Ciudad Juárez.

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