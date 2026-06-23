Alberga CEMPO consulta indígena y afromexicana para definir distritación electoral

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El ejercicio convocado por el INE busca garantizar la representación política de comunidades originarias en el proceso electoral 2026-2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO) fue sede de la consulta previa dirigida a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como parte de un ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la definición de demarcaciones electorales en Chihuahua.

La actividad tuvo como propósito recabar opiniones y observaciones de integrantes de comunidades originarias sobre los criterios técnicos que serán considerados para la integración de 423 demarcaciones municipales electorales distribuidas en los 67 municipios de la entidad.

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El proceso busca fortalecer la representación política de pueblos indígenas y afromexicanos durante el periodo electoral 2026-2027, mediante mecanismos de participación que permitan incorporar sus puntos de vista en la delimitación territorial.

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo coordinadas por personal del Instituto Nacional Electoral, quienes presentaron la información técnica relacionada con el proyecto de distritación y atendieron las dudas de los participantes.

Para facilitar la comunicación y garantizar la inclusión de las distintas comunidades presentes, el encuentro contó con servicios de interpretación en lenguas indígenas.

Participaron intérpretes en lengua rarámuri, mixteca y chinanteca, con el objetivo de asegurar que la información fuera accesible y comprensible para las personas asistentes.

Los organizadores destacaron que este tipo de consultas forman parte de los mecanismos establecidos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a ser consultados en asuntos que puedan impactar su representación política y participación en la vida pública.

Asimismo, señalaron que la realización de estos ejercicios responde a disposiciones contenidas en la Constitución mexicana y en diversos instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los pueblos originarios.

La consulta forma parte de los trabajos previos a la organización de los procesos electorales venideros, en los que se busca fortalecer la inclusión y la representación efectiva de los distintos sectores de la población en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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