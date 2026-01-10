Agradecen adultos mayores apoyos del Gobierno Municipal en colonias del poniente

Publicidad - LB2 -

Beneficiarios reconocen la entrega de apoyo alimentario como alivio a la economía familiar en la cuesta de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Adultos mayores de la colonia Juárez Nuevo y de otros sectores aledaños expresaron su agradecimiento al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar por los apoyos otorgados a través de los programas sociales implementados por el Gobierno Municipal.

Durante la jornada de entrega de piernas de cerdo, vecinos provenientes de colonias como Universidad, Solidaridad y Lucio Blanco destacaron que este tipo de acciones representan un respaldo importante para las familias en situación de vulnerabilidad, particularmente al inicio del año.

“Gracias por acordarse de nosotros, ya que somos familias vulnerables y tenemos necesidad”, expresó Socorro Montañez, vecina que acudió desde la colonia Universidad para recibir el apoyo.

Otras beneficiarias señalaron que los apoyos han sido constantes y que las distintas dependencias municipales han respondido de manera positiva a sus solicitudes, lo que ha permitido atender necesidades básicas en sus hogares.

El presidente municipal indicó que la entrega de piernas de cerdo tiene como objetivo aliviar la carga económica que enfrentan muchas familias durante la llamada cuesta de enero, periodo en el que se resienten los gastos acumulados de la temporada decembrina.

Pérez Cuéllar reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia social más amplia orientada a mantener cercanía con la ciudadanía y atender de manera directa a los sectores que más lo requieren.

En esta jornada, el alcalde estuvo acompañado por el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo, así como por el regidor Alejandro Acosta, quienes supervisaron la entrega del apoyo y dialogaron con los beneficiarios.

Los apoyos alimentarios continuarán distribuyéndose en distintos puntos de la ciudad como parte del programa municipal de atención social de temporada invernal.

