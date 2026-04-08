Afirma Pérez Cuéllar que Juárez es el destino más visitado de Chihuahua

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El alcalde destacó crecimiento en ocupación hotelera y apuesta por promoción turística internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que Ciudad Juárez se mantiene como el destino más visitado del estado de Chihuahua, al destacar indicadores como la ocupación hotelera y la llegada de visitantes.

El edil señaló que la ciudad compite principalmente con la capital del estado en materia turística, y actualmente registra una ocupación hotelera cercana al 70 por ciento, con una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años.

“Juárez es el destino más visitado por mucho, en términos tanto de vuelo, competimos con Chihuahua, la ocupación hotelera anda rondando en un 70 por ciento”

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Indicó que uno de los factores clave para mantener y aumentar la afluencia es la promoción en plataformas internacionales como TripAdvisor, donde se difunden hoteles, atractivos y experiencias disponibles en la ciudad.

El alcalde resaltó el impacto de espacios como el Museo de Juan Gabriel, el cual reporta una alta afluencia de visitantes, en su mayoría provenientes de otras ciudades, lo que ha contribuido a fortalecer la oferta cultural local.

Asimismo, explicó que Ciudad Juárez cuenta con diversos segmentos turísticos, entre ellos el turismo de negocios, impulsado por la industria maquiladora; el turismo médico, con pacientes provenientes de Estados Unidos; y atractivos naturales como Las Dunas de Samalayuca.

Pérez Cuéllar agregó que la participación en eventos como el Tianguis Turístico forma parte de la estrategia para posicionar a Juárez a nivel nacional e internacional, con el objetivo de consolidar su crecimiento en este sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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