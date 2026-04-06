Afectan bloqueos carreteros a mil tractocamiones en Ciudad Juárez

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Canacar advierte impacto económico y pide intervención federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Los bloqueos carreteros registrados en la región fronteriza han afectado hasta mil tractocamiones que transitan diariamente entre Ciudad Juárez y el interior del estado, lo que genera repercusiones directas en la actividad económica.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Manuel Sotelo, señaló que estas movilizaciones complican la entrada y salida de unidades de carga, afectando la logística y distribución de mercancías en la zona.

“Los vehículos de carga que transitan de Juárez al interior del estado son aproximadamente mil tractocamiones”, indicó.

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El representante del sector recordó que este escenario es similar al registrado en noviembre de 2025, cuando también se presentaron bloqueos por demandas relacionadas con el sector agrícola y del transporte.

Advirtió que la región Juárez–El Paso ha sido particularmente vulnerable ante este tipo de contingencias, al combinarse factores externos con problemáticas internas que afectan la movilidad y el comercio.

Sotelo expresó preocupación ante la posibilidad de que se intensifiquen las protestas, ya que —según lo planteado por los manifestantes— podrían buscar el cierre de accesos estratégicos en la ciudad.

“Hacemos el llamado a la Federación para que resuelva la problemática y que las afectaciones sean mínimas”, exhortó.

El líder transportista subrayó que las afectaciones no solo impactan al sector logístico, sino que también repercuten en la economía regional, al tratarse de una zona clave para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Finalmente, reiteró la necesidad de establecer acuerdos que permitan atender las demandas de los manifestantes sin comprometer la operación de las vías de comunicación y el flujo de mercancías en la frontera.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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