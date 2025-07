Advierten sobre estafas relacionadas con el JuárezBus en redes sociales

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), ha emitido un llamado a la población para que se mantenga alerta ante las estafas que circulan en redes sociales.

Ciudad Juárez, Chihuahua. (ADN/Staff) .- Estas estafas promueven tarjetas falsas que supuestamente ofrecen viajes ilimitados en el sistema de transporte JuárezBus.

La OTV enfatiza la importancia de adquirir las credenciales únicamente por medios oficiales para evitar ser víctima de fraudes.

- Publicidad - HP1

Los únicos canales autorizados para la adquisición o recarga de la tarjeta del JuárezBus son las máquinas expendedoras ubicadas en las estaciones del sistema BRT, así como los Centros de Atención de Movilidad (CAM) fijos y el CAM Móvil, que opera en puntos programados.

Este enfoque busca garantizar la seguridad de los usuarios y la integridad del sistema de transporte.

El costo de la tarjeta es de 30 pesos, mientras que el precio por abordaje es de 12 pesos en tarifa general y de 6 pesos en tarifa preferencial.

Esta estructura tarifaria está diseñada para facilitar el acceso al transporte público, promoviendo así su uso entre los ciudadanos.

La OTV también ha proporcionado información sobre las ubicaciones de los CAM fijos, que son esenciales para la recarga de las tarjetas.

Las ubicaciones de los CAM fijos son: Pueblito Mexicano, Dirección de Transporte, Estación Tecnológico (en la intersección de avenida Tecnológico y bulevar Zaragoza), Parque Central y Estación Francisco Villarreal Torres.

Los horarios de atención varían, siendo de lunes a miércoles de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., pero solo en las estaciones Tecnológico y Francisco Villarreal Torres.

JuárezBus también exhorta a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a no proporcionar datos personales ni realizar pagos en sitios no verificados.

Esta recomendación es fundamental para proteger la información personal y financiera de los usuarios, así como para asegurar un uso adecuado del sistema de transporte.

Finalmente, la OTV reitera su compromiso con la seguridad y bienestar de los usuarios del JuárezBus, instando a la población a ser cautelosa y a utilizar únicamente los medios oficiales para el acceso al transporte público.

La prevención de fraudes es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los ciudadanos, quienes deben estar atentos a las señales de advertencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.