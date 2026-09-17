Advierte Protección Civil por tormenta al sureste de Ciudad Juárez

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La tormenta podría generar lluvias de moderadas a fuertes, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia la tarde de este jueves 17 de septiembre ante el desarrollo de una tormenta al sureste de Ciudad Juárez, con potencial de generar lluvias de moderadas a fuertes.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido a las 16:25 horas, el sistema se desplazaba hacia el norte con inclinación al este, por lo que podría alcanzar sectores como Carlos Castillo Peraza, Riveras del Bravo, Loma Blanca y San Isidro.

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Protección Civil señaló que las zonas ubicadas en la trayectoria de la tormenta podrían registrar precipitaciones de moderadas a fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento.

La dependencia advirtió que, si las tormentas permanecen sobre un mismo sector durante un periodo prolongado, podría incrementarse el riesgo de inundaciones en zonas susceptibles.

También indicó que estas condiciones pueden provocar aumento en el caudal de arroyos, por lo que llamó a la población a evitar cruzar calles, cauces o zonas con acumulación de agua.

Durante el desarrollo de tormentas, la velocidad y dirección del viento pueden cambiar de manera súbita, especialmente cuando las células se encuentran sobre o cerca del territorio municipal.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al transitar por la ciudad.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al 911.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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