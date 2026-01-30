Advierte Protección Civil bajas temperaturas en Ciudad Juárez este fin de semana

Publicidad - LB2 -

Prevén máximas de hasta 17 grados y mínimas cercanas a 1 grado, con alerta preventiva activa por frío nocturno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil dio a conocer el pronóstico meteorológico para este viernes 30 de enero de 2026, así como un avance de las condiciones previstas para el fin de semana en el municipio, donde se mantiene activa una alerta preventiva por bajas temperaturas.

Para este viernes, se espera una temperatura máxima de 15 grados centígrados, con cielo soleado y una probabilidad de precipitación de entre 0 y 3 por ciento, de acuerdo con el reporte oficial. Las condiciones de viento se estiman entre 5 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 kilómetros por hora.

- Publicidad - HP1

Durante la noche, el termómetro registraría un descenso significativo, con una temperatura mínima cercana a 1 grado centígrado, cielo mayormente despejado y condiciones de viento similares a las del día, lo que sustenta la permanencia de la alerta preventiva por bajas temperaturas.

En el pronóstico extendido para el sábado, se prevé una máxima de 16 grados y mínima de 2 grados centígrados, con cielo soleado, vientos moderados y rachas de hasta 28 kilómetros por hora, manteniéndose el aviso preventivo ante el riesgo de frío, principalmente durante la noche y madrugada.

Para el domingo, las autoridades anticipan una temperatura máxima de 17 grados y mínima de 5 grados centígrados, con cielo despejado y condiciones de viento similares, además de un aviso por temperatura mínima inferior a los 6 grados centígrados.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos, así como a proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, y a mantenerse atentos a los avisos oficiales en caso de cambios en las condiciones climáticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.