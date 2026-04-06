Acuerdan regidoras apoyo a trabajadoras y ex trabajadoras sexuales en Juárez

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Impulsarán acciones en salud, alimentación y educación con organizaciones civiles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidoras de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género acordaron impulsar apoyos dirigidos a trabajadoras y ex trabajadoras sexuales, en coordinación con organizaciones civiles que atienden a este sector en condición vulnerable.

Durante una reunión con representantes de las asociaciones Más Por Juárez y el colectivo Mujer Piedra Valiosa, las ediles Martha Patricia Mendoza Rodríguez y Gloria Mirazo de la Rosa analizaron las principales necesidades en materia de salud, alimentación y acceso a servicios básicos.

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En el encuentro, se expuso que muchas mujeres enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, al no contar con seguridad social, además de enfrentar condiciones económicas adversas que limitan su acceso a alimentos y oportunidades laborales.

Se planteó la necesidad de fortalecer apoyos en salud y alimentación para mejorar la calidad de vida de este sector.

Las organizaciones civiles señalaron que actualmente se han reunido entre dos y tres toneladas de alimentos para distribuir entre personas en situación vulnerable, incluyendo a este grupo de mujeres.

Asimismo, se informó que se gestionarán apoyos adicionales como camas, sillas de ruedas y pañales, con el objetivo de atender necesidades básicas y de cuidado.

Por parte de la Comisión, se estableció el compromiso de impulsar también programas educativos, a fin de generar oportunidades de desarrollo personal y laboral para las beneficiarias.

Estas acciones buscan fortalecer la atención integral a un sector históricamente vulnerable, mediante la colaboración entre autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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