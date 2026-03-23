Acuerdan Gobierno estatal y Lucerna fortalecer sector lechero en Ciudad Juárez

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La alianza contempla ferias de salud, acercamiento de trámites y acciones de responsabilidad social para trabajadores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado concretó una alianza estratégica con Grupo Lucerna para impulsar el fortalecimiento del sector lechero y ampliar el acceso a servicios de salud y trámites para trabajadores y sus familias en Ciudad Juárez.

El acuerdo fue gestionado a través de la Oficina de la Gubernatura y se formalizó durante una reunión celebrada en las instalaciones de la empresa, con la participación de directivos de la compañía y autoridades estatales.

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Carlos Ortiz, representante de la Oficina de la Gubernatura en la ciudad, explicó que entre los principales compromisos se encuentra la realización de ferias de salud y servicios, así como el acercamiento de programas gubernamentales directamente a los centros de trabajo.

“La alianza permitirá que el Gobierno del Estado acerque a los trabajadores y sus familias los servicios de salud, así como trámites de licencias de conducir y otros que brinda el Gobierno del Estado”.

El funcionario señaló que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de las y los empleados, facilitando el acceso a servicios esenciales sin necesidad de trasladarse a otras oficinas o dependencias.

Asimismo, el acuerdo contempla incentivar la participación de la empresa en esquemas de responsabilidad social, con el fin de fortalecer su vínculo con la comunidad y contribuir al bienestar colectivo.

Con esta colaboración, el Gobierno estatal refuerza su relación con el sector productivo local, promoviendo iniciativas conjuntas que impacten tanto en el desarrollo económico como en las condiciones sociales de la población trabajadora en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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