Activan alerta preventiva por viento para este martes en Ciudad Juárez

Las rachas podrían alcanzar intensidad fuerte entre las 9:00 y 22:00 horas; prevén polvo y baja visibilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales emitieron una alerta preventiva por viento para este martes 17 de febrero, la cual estará vigente de las 9:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, ante el pronóstico de rachas que podrían intensificarse de forma intermitente a lo largo del día.

De acuerdo con la proyección meteorológica, se espera viento de intensidad ligera a moderada, con rachas de moderadas a fuertes, lo que podría generar presencia irregular de polvo y reducción de visibilidad, principalmente en zonas abiertas y tramos carreteros.

El pronóstico indica que la velocidad del viento comenzará a incrementarse gradualmente después de las 8:00 de la mañana, con las rachas más intensas previstas alrededor del mediodía y nuevamente hacia las 4:00 de la tarde.

Posteriormente, se anticipa una disminución paulatina en la intensidad del viento después de las 16:00 horas, tendencia que se mantendría hasta aproximadamente las 22:00 horas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron conducir con precaución, especialmente en carreteras; asegurar objetos en patios y azoteas; evitar actividades al aire libre durante las rachas más fuertes, así como mantenerse atentos a los reportes meteorológicos y actualizaciones oficiales.

La alerta preventiva busca reducir riesgos asociados a la dispersión de polvo y posibles incidentes derivados de objetos sueltos, en un contexto donde las condiciones atmosféricas pueden variar conforme avance el sistema de vientos.

