Acompaña Pérez Cuéllar a Maru Campos en inauguración de ampliación de avenida De las Torres

El alcalde destacó la coordinación intergubernamental en una obra vial clave para la movilidad del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acompañó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en la ceremonia de inauguración de la ampliación de la avenida De las Torres, una obra considerada estratégica para la movilidad urbana del suroriente de la ciudad.

La intervención consistió en la ampliación del cuerpo oriente de la vialidad, en el tramo que va de la calle Yepómera al bulevar Manuel Talamás Camandari, lo que permitirá mejorar la circulación vehicular en una zona con alta densidad poblacional y creciente actividad económica.

De acuerdo con lo expuesto durante el acto, la obra reducirá tiempos de traslado y aumentará la seguridad vial para miles de automovilistas que transitan diariamente por este corredor, uno de los más utilizados para el acceso a zonas habitacionales, educativas e industriales.

El alcalde Pérez Cuéllar resaltó el respaldo del Gobierno del Estado hacia Ciudad Juárez, al destinar recursos a proyectos que atienden necesidades prioritarias de la población, y subrayó la relevancia de mantener una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de Gobierno.

“Estas obras son una muestra de que cuando hay trabajo conjunto, los beneficios llegan directamente a la gente”.

Se informó que la ampliación de la avenida De las Torres fue financiada mediante el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, mecanismo que canaliza recursos estatales para infraestructura estratégica en la región fronteriza.

La obra forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de las y los juarenses, en un contexto de crecimiento urbano acelerado en el suroriente de la ciudad.

