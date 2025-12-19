Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 19, 2025 | 14:47
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Acompaña Pérez Cuéllar a Maru Campos en inauguración de ampliación de avenida De las Torres

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El alcalde destacó la coordinación intergubernamental en una obra vial clave para la movilidad del suroriente de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acompañó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en la ceremonia de inauguración de la ampliación de la avenida De las Torres, una obra considerada estratégica para la movilidad urbana del suroriente de la ciudad.

    La intervención consistió en la ampliación del cuerpo oriente de la vialidad, en el tramo que va de la calle Yepómera al bulevar Manuel Talamás Camandari, lo que permitirá mejorar la circulación vehicular en una zona con alta densidad poblacional y creciente actividad económica.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo con lo expuesto durante el acto, la obra reducirá tiempos de traslado y aumentará la seguridad vial para miles de automovilistas que transitan diariamente por este corredor, uno de los más utilizados para el acceso a zonas habitacionales, educativas e industriales.

    El alcalde Pérez Cuéllar resaltó el respaldo del Gobierno del Estado hacia Ciudad Juárez, al destinar recursos a proyectos que atienden necesidades prioritarias de la población, y subrayó la relevancia de mantener una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de Gobierno.

    “Estas obras son una muestra de que cuando hay trabajo conjunto, los beneficios llegan directamente a la gente”.

    Se informó que la ampliación de la avenida De las Torres fue financiada mediante el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, mecanismo que canaliza recursos estatales para infraestructura estratégica en la región fronteriza.

    La obra forma parte de un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de las y los juarenses, en un contexto de crecimiento urbano acelerado en el suroriente de la ciudad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Alcalde da a conocer avances de la Administración Municipal a los hoteleros

    Con el fin de generar un espacio de apertura y dar a conocer los...
    Juárez / El Paso

    Oficializa el SNTE paro de actividades a partir del lunes en todo el estado

    De acuerdo a la Sección 42, serían 6 mil escuelas las que pararían actividades...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.