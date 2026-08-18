Acompaña Ortiz Orpinel apertura de Frigostar en Ciudad Juárez

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El centro de Grupo Gazpro fortalecerá la cadena de frío y la capacidad logística de la frontera con servicios especializados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel acompañó la apertura de las nuevas instalaciones de Frigostar, proyecto de Grupo Gazpro orientado a fortalecer la cadena de frío y la infraestructura logística de Ciudad Juárez.

Durante la ceremonia, el alcalde destacó que la nueva infraestructura representa confianza empresarial, inversión y una visión de futuro para la frontera, al ofrecer servicios especializados para compañías que requieren mantener productos bajo condiciones controladas de refrigeración y congelación.

“Me da muchísimo gusto acompañarles en la inauguración de estas nuevas instalaciones de Frigostar, un proyecto que representa confianza, inversión y visión de futuro para Ciudad Juárez”, expresó Ortiz Orpinel.

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El edil señaló que el proyecto fortalece una infraestructura logística especializada que responde a las necesidades actuales de la región fronteriza y de empresas cuya operación depende de una cadena de frío sólida, confiable y con capacidad de respuesta.

Frigostar forma parte de Grupo Gazpro y fue desarrollado en un terreno de 20 hectáreas ubicado sobre la carretera Juárez-Casas Grandes, en el ejido Cuauhtémoc.

El complejo cuenta con un almacén de frío de 14 mil 476 metros cuadrados y una capacidad total instalada de 20 mil 054 posiciones de tarima, además de 23 puertas de carga y descarga.

La infraestructura dispone también de ocho cámaras de temperatura controlada, cuatro salas para congelación rápida, áreas de proceso, sistemas de monitoreo permanente de temperatura y humedad, así como respaldo energético para mantener la continuidad de la cadena de frío.

“Ciudad Juárez es una ciudad de trabajo, de logística, de industria y de oportunidades”, señaló el alcalde.

Ortiz Orpinel reconoció a la familia Fuentes y a Grupo Gazpro por concretar el proyecto y ampliar sus inversiones hacia un nuevo sector, después de consolidar su presencia en el ramo energético.

La representante federal de la Secretaría de Economía en Chihuahua, Ivette Belinda Díaz Ponce, señaló que la apertura refleja la confianza empresarial en Ciudad Juárez y en el potencial binacional de la frontera.

La funcionaria indicó que, a través del Plan México, el Gobierno Federal busca impulsar la innovación, fortalecer cadenas productivas, generar empleos de calidad y consolidar nuevos polos de desarrollo.

Frigostar ofrecerá servicios de almacenamiento con temperatura controlada, consolidación de productos, cruce de andén, recepción y verificación de mercancías, congelación rápida, control de inventarios, preparación de pedidos y maquilas, entre otros procesos especializados.

El centro de distribución cuenta con certificación Tipo Inspección Federal, avalada por SENASICA-SADER, y utiliza tecnología de refrigeración con CO₂, además de sistemas de monitoreo en tiempo real para el control de las condiciones de almacenamiento.

Por su ubicación cercana a la frontera con Estados Unidos, parques industriales y vías primarias, el complejo busca convertirse en un punto estratégico para la importación y exportación de productos perecederos, con el objetivo de reducir tiempos logísticos y ampliar las capacidades de Ciudad Juárez dentro del comercio nacional e internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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