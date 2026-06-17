Acerca Salud Municipal servicios preventivos a mujeres durante jornada en el CEJUM

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Aplicaron pruebas rápidas para detectar infecciones de transmisión sexual y brindaron orientación sobre salud preventiva a decenas de asistentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal participó en la Feria de Servicios para Mujeres realizada en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) “Marisela Escobedo Ortiz”, con el objetivo de acercar servicios preventivos y orientación médica a la población femenina.

Durante la jornada, personal del Centro de Salud Urbano B (CSUB) ofreció información sobre programas de atención y prevención, además de distribuir material informativo relacionado con los servicios de salud disponibles para la comunidad.

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Como parte de las actividades, se entregaron 100 folletos informativos, de los cuales 50 estuvieron enfocados en los servicios que brinda el Centro de Salud Urbano B y otros 50 en programas de becas dirigidos a la población.

La feria permitió realizar 99 acciones preventivas relacionadas con la detección de infecciones de transmisión sexual (ITS), mediante la aplicación de 33 paquetes de pruebas rápidas para VIH, sífilis y hepatitis C, en beneficio de igual número de mujeres.

La directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández, destacó la importancia de llevar este tipo de servicios directamente a la comunidad para facilitar el acceso a la información y a mecanismos de detección oportuna de enfermedades.

“Nuestro compromiso es llevar acciones preventivas directamente a la comunidad para que más personas tengan acceso a información, orientación y pruebas que les permitan detectar oportunamente alguna enfermedad y recibir atención médica a tiempo. La prevención siempre será la mejor herramienta para cuidar la salud”.

La funcionaria señaló que este tipo de actividades fortalecen la coordinación entre dependencias e instituciones que trabajan en favor de las mujeres, al ofrecer atención integral en temas de salud, bienestar y prevención.

La participación en la Feria de Servicios para Mujeres forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal para fomentar la cultura de la prevención y ampliar el acceso a servicios de salud, especialmente entre sectores de la población que requieren atención prioritaria.

Con estas acciones, la Dirección de Salud Municipal reiteró su compromiso de continuar desarrollando programas orientados a la promoción de la salud y la detección temprana de enfermedades en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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