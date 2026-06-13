Acerca Municipio servicio gratuito de contenedores a colonias mediante programa Punto Limpio

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La Dirección de Limpia instalará unidades en cuatro sectores para facilitar la disposición de tiliches y residuos voluminosos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene activo el programa Punto Limpio a tu Colonia, mediante el cual instala contenedores en distintos sectores de la ciudad para que los habitantes puedan depositar gratuitamente muebles, llantas, tiliches y otros residuos domésticos de gran volumen.

Como parte de las acciones programadas para este fin de semana, los contenedores fueron colocados en el fraccionamiento Jardines de San Pablo, en las calles Salamina y Paseo San Pablo; en la colonia La Nueva Rosita, sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Sonora y Sinaloa; en la colonia Melchor Ocampo, en el cruce de Juan de la Barrera y Francisco Zarco; y en el fraccionamiento Las Haciendas, en las calles Acacias y Hacienda La Tapia.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que las unidades se instalan cada viernes y pueden ser sustituidas varias veces durante el fin de semana dependiendo de la participación ciudadana y la cantidad de residuos recolectados.

El funcionario señaló que en algunas colonias se retiran entre ocho y diez toneladas de tiliches en apenas 24 horas, lo que refleja la demanda y utilidad del programa para las familias juarenses.

“En un periodo de 24 horas llegamos a retirar entre ocho y diez toneladas de tiliches en una sola colonia, lo que refleja la gran utilidad de este programa para las familias juarenses”.

La dependencia explicó que las cuadrillas regresan el lunes para continuar con las labores de recolección y, de acuerdo con la demanda registrada en cada punto, los contenedores pueden permanecer hasta el martes o miércoles.

Las autoridades exhortaron a los vecinos a utilizar adecuadamente los contenedores y evitar depositar materiales no permitidos como tierra, escombro o residuos peligrosos, los cuales requieren un manejo especializado.

Asimismo, se recordó que el programa está destinado exclusivamente para residuos generados en los hogares y no para actividades comerciales relacionadas con el manejo de neumáticos u otros materiales.

Solís Kanahan también destacó la importancia de la participación comunitaria para informar cuando los contenedores alcanzan su capacidad máxima y evitar que los residuos sean colocados alrededor de las unidades, situación que dificulta su reemplazo y afecta la imagen urbana.

El director aclaró que los contenedores son un servicio público abierto para toda la comunidad y no para personas en particular, por lo que cualquier habitante puede utilizarlos sin necesidad de realizar trámites previos.

El programa forma parte de las estrategias permanentes del Gobierno Municipal para prevenir la acumulación de basura, promover entornos más limpios y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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