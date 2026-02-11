Aceptará Desarrollo Urbano solo formatos actualizados para trámites

Publicidad - LB2 -

Medida busca agilizar procesos tras entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano informó que desde el 1 de febrero únicamente se reciben formatos actualizados para la realización de trámites, con el propósito de brindar un servicio más ágil y ordenado a la ciudadanía.

La titular de la dependencia, Claudia Morales Medina, explicó que esta disposición deriva de la entrada en vigor de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la cual establece adecuaciones en solicitudes y requisitos para simplificar los procesos administrativos.

“Los formatos fueron modificados para reducir cargas administrativas y mejorar los tiempos de respuesta en la Ventanilla Única”, indicó la funcionaria.

Señaló que algunas gestiones incorporan nuevos lineamientos para su recepción, por lo que exhortó a las y los usuarios a verificar que cuentan con la documentación vigente antes de acudir a realizar cualquier trámite.

A pesar del aviso previo, aún se presentan personas con formatos anteriores, lo que impide dar seguimiento inmediato a sus solicitudes y genera retrasos innecesarios en los procedimientos.

La dependencia recordó que quienes tengan formatos desactualizados pueden acudir a la Ventanilla Única, ubicada en Lerdo y Pino Suárez, donde se les proporcionará la documentación correcta.

Los nuevos formatos están disponibles para consulta y descarga en el portal oficial del Gobierno Municipal y en la página de Facebook de la Dirección de Desarrollo Urbano, como parte de la estrategia para simplificar procesos y fortalecer la atención eficiente a la población.

