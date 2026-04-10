Acepta alcalde comparecer ante Congreso por adeudo fiscal heredado en Ciudad Juárez

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Pérez Cuéllar afirma que está dispuesto a informar sobre pagos de impuestos pendientes de administraciones anteriores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar manifestó su disposición para comparecer ante el Congreso del Estado y explicar el estado que guardan los pagos relacionados con adeudos fiscales heredados de administraciones pasadas.

El edil señaló que la solicitud surgió a partir de un punto de acuerdo promovido por legisladores locales, el cual ya habría sido aprobado, por lo que expresó su apertura para acudir cuando sea requerido, siempre que exista una notificación formal con anticipación.

“Yo le dije al diputado Cuauhtémoc que estoy dispuesto, si es necesario acudir voy”.

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El alcalde sostuvo que el tema tiene un origen en gestiones anteriores y acusó que existe una intención de politizar el asunto, al tiempo que aseguró que su administración cuenta con los elementos necesarios para sustentar el manejo de estos pasivos.

De acuerdo con la información proporcionada, el adeudo fiscal corresponde principalmente a omisiones registradas entre 2017 y 2021, derivadas de irregularidades en el manejo de nómina y el incumplimiento en el pago de impuestos ante la autoridad hacendaria.

Como parte del proceso de regularización, el Gobierno Municipal ha realizado pagos significativos en los últimos años, con 136 millones de pesos cubiertos en 2024 y 101 millones en 2025, mientras que para 2026 se contempla un pendiente de 114 millones de pesos.

El edil indicó que se gestiona un convenio con la Secretaría de Hacienda, a través del Gobierno del Estado, que permitiría reducir el monto a pagar hasta un 25 por ciento, lo que representaría un desembolso cercano a los 28 millones de pesos mediante un esquema de estímulos fiscales.

Con este planteamiento, la administración municipal busca sanear las finanzas públicas y disminuir la carga económica derivada de adeudos históricos, en medio del escrutinio político por parte del Congreso local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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