Abre Estado espacio al talento local en Pueblito Mexicano

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La estrategia cultural se realizará durante septiembre con presentaciones musicales cada viernes en la Unidad Administrativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado puso en marcha una estrategia de amenización cultural en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, con el propósito de abrir espacios al talento local.

La iniciativa se realiza a través de la Oficina de Representación de la Gubernatura en Ciudad Juárez, en colaboración con la Secretaría de Cultura, y se desarrollará durante el mes de septiembre.

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Como parte del arranque, se presentó el pianista juarense Luis Diego Morales, de 18 años, integrante del Centro de Especialidad en Piano de Ciudad Juárez, quien interpretó piezas de reconocidos compositores para las personas presentes.

El responsable de Enlace Empresarial de la Oficina de Representación de la Gubernatura, Edgar Lara, explicó que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía un espacio más agradable y tranquilo mientras realiza trámites en Pueblito Mexicano.

La estrategia también busca promover el acercamiento a la cultura y generar oportunidades de difusión para artistas locales en un espacio público de alta afluencia.

Las presentaciones musicales se llevarán a cabo cada viernes a partir del mediodía, con la participación de artistas locales que compartirán su talento con quienes acudan a la Unidad Administrativa.

De lunes a jueves, el piano permanecerá activo con reproducciones musicales automáticas a partir de las 9:00 horas, como parte de la ambientación del inmueble.

La Oficina de Representación de la Gubernatura informó que la estrategia se mantendrá durante septiembre y, dependiendo de la respuesta de la ciudadanía y de las y los artistas participantes, podría continuar durante los meses restantes del año.

El Gobierno del Estado invitó a artistas locales de distintas expresiones y disciplinas interesados en participar a acercarse a la Oficina de Representación de la Gubernatura en Ciudad Juárez, donde podrán conocer los mecanismos para integrarse a esta iniciativa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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