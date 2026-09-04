Presenta Estado octava edición de la Bienal Fronteriza en Ciudad Juárez

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La muestra binacional reunirá cerca de 80 obras de artistas y colectivos de Chihuahua, Nuevo México, Texas y Arizona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, presentó la octava edición de la Bienal Fronteriza, encuentro binacional que tendrá como sedes el Museo de Arte de Ciudad Juárez y el Museo de Arte de El Paso.

La inauguración en Ciudad Juárez se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que la exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de febrero de 2027.

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En El Paso, Texas, la apertura de la muestra está programada para este viernes a las 19:00 horas, como parte del carácter binacional del proyecto cultural.

Bajo el tema “Imaginar la frontera”, la Bienal Fronteriza reunirá cerca de 80 obras de más de 30 artistas y dos colectivos provenientes de Chihuahua, Nuevo México, Texas y Arizona.

Las propuestas artísticas exploran distintas temáticas y expresiones relacionadas con la frontera, sus territorios, identidades, tensiones y formas de representación desde ambos lados de la región binacional.

Fabiola Olivares, integrante del Departamento de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, señaló que la Bienal busca fortalecer los vínculos culturales entre ambos lados de la frontera.

La funcionaria indicó que el encuentro también promueve el intercambio entre artistas, instituciones y comunidades, mediante una programación que coloca a la región fronteriza como espacio de creación y diálogo.

El comité curatorial y de selección está integrado por Adriana Miramontes Olivas y Alejandro Morales, especialistas vinculados al análisis, curaduría y crítica del arte.

Miramontes Olivas se desempeña como curadora de Programas Académicos y de Arte Latinoamericano y Caribeño del Museo de Arte Jordan Schnitzer de la Universidad de Oregón, mientras que Morales es licenciado en Teoría y Crítica del Arte por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Con esta edición, la Bienal Fronteriza busca consolidarse como una plataforma de intercambio artístico entre México y Estados Unidos, así como un espacio para reflexionar sobre la frontera desde distintas prácticas contemporáneas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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