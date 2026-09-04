Convoca ICHMujeres a crear murales contra la violencia de género en Chihuahua

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La convocatoria está dirigida a mujeres artistas y colectivas visuales; se elegirán seis diseños para espacios públicos del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, convocó a mujeres artistas, creadoras, ilustradoras y colectivas visuales a participar en la convocatoria estatal “Murales por una Vida Libre de Violencia”.

La iniciativa busca promover, mediante el arte, la igualdad, los derechos humanos de las mujeres y la construcción de entornos seguros en espacios públicos de la entidad.

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De acuerdo con la convocatoria, serán seleccionados seis diseños originales para ser plasmados posteriormente como murales comunitarios en distintos puntos del estado.

Las obras podrán abordar temas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres, la identificación de señales de riesgo, los derechos humanos, la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y niñas, así como la cultura de la denuncia y las redes comunitarias e institucionales de apoyo.

La recepción de trabajos concluirá el 9 de septiembre a las 13:00 horas, mientras que los resultados serán publicados el 22 de septiembre de 2026.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años, quienes deberán presentar trabajos originales e inéditos, elaborados de manera manual sobre un soporte de 50 por 35 centímetros.

El ICHMujeres precisó que no se admitirán trabajos realizados con inteligencia artificial generativa, impresiones, fotocopias o reproducciones digitales.

Para participar, las interesadas deberán completar el registro mediante el formulario digital oficial del instituto y entregar físicamente el boceto original dentro del plazo establecido.

Los trabajos podrán presentarse en el CAVIM Chihuahua, CAVIM Juárez, Centro LIBRE Juárez o la Unidad Fija de Atención de Guadalupe y Calvo, sin posibilidad de envío por correo electrónico, mensajería o redes sociales.

Las finalistas participarán en una votación ciudadana a través de la cuenta oficial de Facebook del ICHMujeres, del 17 al 21 de septiembre, para definir a las seis ganadoras.

Cada ganadora recibirá un estímulo económico de 5 mil pesos y un reconocimiento oficial, además de la oportunidad de participar en la inauguración y difusión institucional del mural.

Con esta convocatoria, el Gobierno del Estado busca fortalecer la participación artística de las mujeres y utilizar el espacio público como una herramienta de sensibilización frente a la violencia de género.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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