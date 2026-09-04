Celebrarán Día del Charro con gran charreada en Sport Fest 2026

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 12 de septiembre en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, con equipos charros, escaramuzas y música en vivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Día del Charro será celebrado en Ciudad Juárez con una Gran Charreada el próximo sábado 12 de septiembre, como parte de las actividades del Sport Fest 2026.

El evento contará con la participación de equipos charros y escaramuzas que se preparan para competir en el Torneo Nacional de Charrería en San Luis Potosí.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la información presentada en conferencia de prensa, participarán seis equipos charros y 10 equipos de escaramuzas, entre ellos Charros Unidos, Compadres, Camino Real, Rarámuris y otros exponentes de la frontera.

Las actividades iniciarán a las 10:00 de la mañana en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos, donde las familias asistentes podrán disfrutar de música en vivo, antojitos mexicanos y actividades relacionadas con la tradición charra.

Durante la jornada se presentarán las nueve suertes charras, entre ellas cala a caballo, piales en el lienzo, coleadero, jineteo de toro, terna en el ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte.

Cada una de las suertes contará con premios para las y los ganadores, como parte del programa competitivo y de exhibición preparado para esta celebración.

Las escaramuzas también tendrán participación durante el evento, con la presentación de ejercicios y figuras ecuestres para el público asistente.

La Gran Charreada busca promover una de las tradiciones mexicanas más representativas, además de fortalecer la participación deportiva y cultural dentro del Sport Fest 2026.

En la conferencia participaron Sarahí de los Santos, coordinadora de Desarrollo Deportivo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez; Luis Melchor, secretario de la Liga Municipal de Charrería; Walterio Magdaleno, administrador del Lienzo Charro, y Renata García, escaramuza charra.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.