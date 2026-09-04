Invita Turismo a disfrutar eventos del FITA Chihuahua 2026

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La agenda contempla actividades de off road, motociclismo, ciclismo de montaña y triatlón en cuatro municipios del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo invitó a la ciudadanía y visitantes a participar en una nueva jornada del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua 2026, con actividades programadas del 4 al 6 de septiembre en cuatro municipios del estado.

La agenda contempla eventos de off road, motociclismo, ciclismo de montaña y triatlón en Casas Grandes, Guerrero, Hidalgo del Parral y San Francisco de Conchos.

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Las actividades iniciarán con la Ruta 4 Culturas, un recorrido de vehículos off road que tendrá como escenario el Pueblo Mágico de Casas Grandes, donde las y los participantes podrán disfrutar de la riqueza natural, histórica y cultural de la región.

El programa continuará el 6 de septiembre en Guerrero con el Aniversario Eslabón Biker MC, encuentro de motociclismo que reunirá a la comunidad biker en una jornada de convivencia, recorrido y aventura.

Ese mismo día, Hidalgo del Parral será sede del Reto Garín, competencia de ciclismo de montaña en la modalidad MTB, diseñada para poner a prueba la resistencia y habilidad de las y los participantes.

San Francisco de Conchos también formará parte de la agenda con el Triatlón Lago Colina, competencia que combina natación, ciclismo y carrera pedestre en un entorno natural.

Con estos cuatro eventos, el FITA Chihuahua busca fortalecer el turismo deportivo y de aventura, además de promover distintos destinos del estado y generar movilidad de visitantes hacia las comunidades anfitrionas.

La Secretaría de Turismo destacó que este tipo de actividades contribuyen a la economía local, al impulsar la presencia de participantes, acompañantes y visitantes en municipios con vocación turística.

La dependencia invitó a consultar el calendario oficial del FITA Chihuahua 2026 y a seguir las redes sociales de la Secretaría de Turismo y del festival para conocer más detalles de cada evento.

Con esta agenda, el Gobierno del Estado busca consolidar a Chihuahua como un destino para el deporte, la aventura y el turismo de naturaleza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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