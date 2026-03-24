Abastece JMAS agua gratuita a familias de Los Kilómetros en Ciudad Juárez

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El organismo distribuye más de 300 mil litros diarios mediante pipas en zonas sin red potable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantiene un operativo permanente para abastecer de agua potable de manera gratuita a familias que habitan en la zona de Los Kilómetros, donde aún no existe infraestructura hidráulica.

El organismo informó que el suministro se realiza mediante pipas que recorren desde el kilómetro 20 hasta el 32.5, con un total de 215 viajes semanales, lo que representa una distribución aproximada de 305 mil litros diarios en beneficio de la población.

“Es de mucha ayuda, porque es un líquido vital que se ocupa, aquí no hay agua potable; la usamos para la limpieza… muchas personas también la utilizan para beber”.

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De acuerdo con la JMAS, estas acciones benefician a cerca de 5 mil 900 familias, quienes dependen de este esquema para cubrir necesidades básicas ante la falta de red de agua potable en la zona.

El operativo contempla el uso de 200 pipas con capacidad de 10 mil litros, así como viajes adicionales en tractocamiones, con el objetivo de mantener un suministro constante en una de las regiones con mayores rezagos en servicios básicos de la ciudad.

“Sabemos que aquí el agua es muy importante para toda la gente de los kilómetros… en lo personal disfruto mi trabajo y lo hago lo mejor que puedo”.

La distribución se intensifica especialmente en temporadas de calor, cuando la demanda del recurso se incrementa, por lo que el organismo ha mantenido recorridos diarios para garantizar el acceso al agua en estas comunidades.

La zona de Los Kilómetros continúa siendo uno de los sectores con mayor rezago en infraestructura urbana, particularmente en acceso a servicios básicos como agua potable, lo que ha obligado a implementar esquemas alternativos de abastecimiento mientras se desarrollan soluciones de largo plazo.