Invita Turismo a vacacionar en Las Perlas del Conchos durante Semana Santa

Publicidad - LB2 -

Autoridades prevén derrama de 482 millones de pesos y alta afluencia turística en la región.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo del estado invitó a la población a disfrutar del periodo vacacional de Semana Santa en la región de Las Perlas del Conchos, uno de los principales destinos turísticos de Chihuahua.

La zona está integrada por los municipios de Meoqui, Delicias, Julimes, Saucillo, Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Rosales, este último con el distintivo de Pueblo Tradicional, y destaca por su cercanía con la capital, así como por su oferta de espacios naturales y recreativos.

- Publicidad - HP1

Entre los principales atractivos se encuentran el Lago Colina, Los Filtros, Ojo Caliente, la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes), el río San Pedro, así como sitios culturales como el Museo del Desierto Chihuahuense, Casa Camargo y Casa Juárez.

La jefa de Mercadotecnia Turística, Ana Amaro, informó que para el periodo comprendido del 28 de marzo al 5 de abril, se estima una derrama económica de 482 millones de pesos, con la llegada de 250 mil turistas-noche y una ocupación hotelera cercana al 75 por ciento.

“Se prevén 250 mil turistas-noche y una ocupación hotelera cercana al 75 por ciento”.

A estas cifras se suma la presencia de más de 460 mil excursionistas locales, quienes, aunque no pernoctan, generan consumo en distintos puntos turísticos, además de una asistencia estimada de 7 mil 700 personas en representaciones del viacrucis.

Las autoridades estatales destacaron que esta región concentra una amplia oferta de balnearios, varios con aguas termales, lo que la convierte en una opción relevante para el turismo familiar durante la temporada.

Finalmente, la Secretaría de Turismo informó que quienes deseen planear su visita pueden acudir al Módulo de Información Turística ubicado en la entrada principal del Palacio de Gobierno, donde se brinda orientación sobre destinos y actividades en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.