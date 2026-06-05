Invita SDR a productores y agroempresarios a solicitar apoyos para certificación y acceso a mercados

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El programa ofrece hasta 30 mil pesos para capacitación, asesoría técnica y fortalecimiento de proyectos agroalimentarios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) convocó a productores, agroempresarios y personas vinculadas al sector rural a participar en el programa de apoyo para certificaciones relacionadas con comercialización y valor agregado, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad de los agronegocios y facilitar su acceso a nuevos mercados.

La dependencia estatal informó que este esquema busca impulsar la comercialización de productos primarios y agroindustriales mediante la adopción de herramientas, técnicas, procesos de certificación y estrategias que permitan mejorar el posicionamiento comercial de los productos chihuahuenses.

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Los apoyos contemplan montos de hasta 30 mil pesos por persona beneficiaria, recursos que podrán destinarse a proyectos enfocados en incrementar la competitividad, fortalecer cadenas de valor y ampliar las oportunidades de comercialización tanto en mercados nacionales como internacionales.

“El objetivo es impulsar la comercialización de productos primarios y agroindustriales mediante la adopción de métodos, técnicas, herramientas o misiones comerciales que permitan mejorar las estrategias de venta, mercadotecnia y posicionamiento”.

La modalidad también incluye respaldo para procesos de capacitación y asesoría técnica orientados al desarrollo de habilidades empresariales, innovación, emprendimiento y transformación de productos agropecuarios.

Entre los temas que podrán abordarse se encuentran valor agregado, formulación de proyectos de inversión, aspectos legales, fiscales, financieros y ambientales, además de conocimientos relacionados con mercados de exportación y comercialización especializada.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2026 o hasta agotarse la disponibilidad presupuestal del programa.

Las personas interesadas deberán presentar su documentación en la Dirección de Agronegocios de la SDR, ubicada en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que los formatos y requisitos pueden consultarse en su portal oficial, además de que puso a disposición el teléfono 614 429 3300, extensiones 12591, 12561 y 17739, para brindar orientación a quienes deseen participar en esta convocatoria.

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