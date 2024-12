Emiten recomendaciones para que los menores con autismo no sufran crisis

Publicidad - LB2 -

La Administración Municipal 2024-2027, a través de la Dirección General de Salud Municipal, hace un llamado a la comunidad para que tengan mayor cuidado con las y los menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), a fin de que la celebración de Año Nuevo sea para ellos y sus familias un momento de encuentro y festividad y no uno de crisis.

Ciudad Juárez, Chih .- Abel Wences Escobedo, coordinador Médico de la Unidad Santiago Troncoso, dijo que si bien es cierto las familias que tienen a una persona con TEA ya tienen establecidas sus rutinas de cuidado y atención, es necesario que otras gentes tomen en cuenta qué se puede hacer para no crear situaciones adversas.

Comentó que por lo general, los padres y madres ya saben cómo tratarlos, pero cuando las familias y sus invitados se reúnen, sucede que el menor ve invadido su espacio y forma de vida.

Lo principal es que la niña o niño sea integrado, pero que también respeten su espacio cuando ya no quiera convivir.

“Lo mejor es explicar a los otros niños que no se puede obligar al menor con TEA hacer alguna acción o acto que no desee”, dijo.

Es importante que el padre o la madre siempre estén cerca para que le ayuden a calmarse en caso de que empiece a tener una crisis.

No se trata de que se aislé al menor, indicó el médico, sino que comprendan que es una situación diferente y que entiendan que cuando dicen que ya no quieren convivir, no lo harán y no se le debe obligar.

“Si los papás ven al niño fuera de control, lo mejor es apapacharlo, cuidarlo y llevarlo a su lugar seguro, el cual ya esté determinado y en dado momento bajarle a los decibeles de la fiesta”, dijo.

En caso de que la familia es la que vaya de visita, lo más recomendable es solicitar a los anfitriones que les puedan prestar una habitación para que él o la menor puedan tener un sitio seguro y que pueda pasar la crisis.

Por el festejo del Año Nuevo se dan casos en que las personas truenan cuetes, por lo que es recomendable llevar al niño con TEA a su lugar seguro y que esté acompañado de sus padres.

En ese lugar, hay que tratar reconfortarlos con actividades que le agraden, como lo pueden ser la música, la pintura o cualquier otra cosa que le de paz.

