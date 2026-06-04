Invita Maru Campos a Fiesta Mundialista 2026 en Chihuahua

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Proyectarán en pantallas gigantes los partidos de México y actividades especiales en cinco municipios del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos invitó a las familias chihuahuenses a participar en la Fiesta Mundialista 2026, evento con el que se proyectarán en pantallas gigantes el partido inaugural y los encuentros de la Selección Mexicana de Futbol durante la Copa Mundial de la FIFA.

Las actividades se llevarán a cabo en espacios públicos de Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Jiménez y Chihuahua capital, donde se instalarán pantallas LED de alta resolución y se habilitarán áreas de convivencia para las y los aficionados.

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En la ciudad de Chihuahua, la sede será la Plaza del Ángel, donde además habrá activaciones deportivas, entrega de promocionales, zonas familiares y venta de alimentos y bebidas.

En Cuauhtémoc, la transmisión se realizará en el Estadio Monumental; en Delicias, en el Gran Estadio de Beisbol; en Parral, en la Plaza de la Identidad, y en Jiménez, en la Plaza Principal, frente a la Presidencia Municipal.

El programa iniciará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. También se proyectarán los encuentros del combinado nacional ante Corea del Sur, el 18 de junio, y frente a Chequia, el 24 del mismo mes.

En caso de que México avance a fases posteriores, el Gobierno del Estado prevé transmisiones públicas adicionales en las mismas sedes. El programa contempla además la proyección de las semifinales, el 14 y 15 de julio, así como la final del torneo, el 19 de julio.

La mandataria estatal exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado, donde se informarán más detalles sobre horarios, sedes y actividades complementarias.

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