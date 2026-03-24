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Invita Hacienda a aprovechar descuentos de revalidación vehicular en marzo

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POR Redacción ADN / Agencias
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Gobierno del Estado mantiene tarifas diferenciadas y facilidades de pago para contribuyentes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado exhortó a los propietarios de vehículos a aprovechar los descuentos vigentes durante marzo en el trámite de revalidación vehicular.

De acuerdo con la dependencia, las tarifas varían según el modelo del automóvil, con costos que van desde 2 mil 427 pesos para unidades recientes (2021 a 2027) hasta mil 558 pesos para vehículos modelo 1995 y anteriores.

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El pago puede realizarse de manera presencial en las oficinas de Recaudación de Rentas, en un horario de 8:00 a 16:00 horas en Ciudad Juárez y Chihuahua, mientras que en el resto del estado la atención es de 9:00 a 15:00 horas.

También se habilitaron módulos sabatinos en Galerías Tec en Ciudad Juárez, así como en Mirador y Libra en la capital, con atención de 9:00 a 14:00 horas.

Además, los contribuyentes pueden realizar el trámite mediante opciones digitales, como el envío de mensaje por WhatsApp, quioscos de pago o a través del portal oficial, donde es posible generar una referencia con el número de placas para pagar en bancos o tiendas de autoservicio.

“Se invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos de revalidación correspondientes al mes de marzo”, informó la dependencia.

Para quienes presentan adeudos superiores a 10 mil pesos, se ofrece la posibilidad de realizar convenios de pago, cubriendo un 20 por ciento inicial y liquidando el resto en parcialidades.

Asimismo, continúa vigente el programa de baja de placas con un costo de 500 pesos, dirigido a personas que ya no cuentan con el vehículo o no realizaron el cambio de propietario tras su venta.

La Secretaría reiteró el llamado a cumplir con esta obligación para evitar recargos y mantener en regla la situación vehicular.

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