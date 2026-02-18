Movil - LB1A -
febrero 18, 2026 | 12:56
Invita Desarrollo Rural a integrarse al Directorio Agroindustrial de Chihuahua

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Registro busca fortalecer comercialización y vinculación de productores y empresas del sector alimentario.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), a través de la Dirección de Agronegocios, reiteró la invitación a productores y empresarios de la industria alimenticia para integrarse al Directorio Agroindustrial de Chihuahua, una herramienta orientada a fortalecer la promoción y comercialización del sector.

El proyecto consiste en una recopilación sectorizada de quienes producen, procesan y comercializan productos agropecuarios y de valor agregado en la entidad, organizada por municipio, tipo de producto y actividad económica.

De acuerdo con la dependencia, este esquema facilita el contacto directo entre productores, compradores y público en general, además de ampliar oportunidades de negocio y posicionamiento en el mercado.

“Queremos contar con un directorio nutrido, que represente la calidad y diversidad de Chihuahua”, expresó el jefe de Agroindustria de la Dirección de Agronegocios, Alejandro Galicia.

El objetivo es impulsar la promoción de la agroindustria chihuahuense, fortalecer las cadenas de valor y servir como herramienta de vinculación comercial hacia nuevos mercados.

El registro permanecerá abierto de manera indefinida, por lo que los interesados pueden incorporarse en cualquier momento mediante un formulario digital habilitado por la dependencia estatal.

Asimismo, la SDR invitó a enviar material fotográfico o imágenes de productos al correo electrónico habilitado para complementar la presentación integral de cada productor dentro del directorio.

