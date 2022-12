Invierte federación cerca de 27 mdp en Tecnológico de Delicias

Reconoce delegado de los Programas de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa la contribución de egresadas y egresados al crecimiento económico de la entidad



Delicias, Chih (ADN/Adriana Saucedo) El delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, inauguró el gimnasio del Instituto Tecnológico de Ciudad Delicias, recinto que tiene muchos propósitos y que tendrá grandes beneficios para la comunidad estudiantil de este municipio y la región.

El gimnasio cuenta con una superficie de mil 530 metros cuadrados para 700 espectadores y se realizó con una inversión de 27 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno Federal, mismos que se trasladaron a Gobierno del Estado y a su vez al Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).

El representante del presidente de la República en la entidad, reconoció el trabajo realizado por Sergio Ramos Lechuga, director regional de los municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo, La Cruz, Julimes, Jiménez, Camargo, San Francisco de Conchos, quien falleció recientemente.

Loera de la Rosa hizo un reconocimiento a los egresados de los institutos tecnológicos, quienes con su trabajo profesional han contribuido al crecimiento económico de todo el estado.

“Yo también me siento como en casa, porque soy egresado del sistema de Tecnológicos; soy ingeniero electromecánico del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y he sido testigo del desarrollo económico del estado, que por ciento es uno de los estados que está a la vanguardia del crecimiento económico y generación de empleo, por lo que la inauguración de esta obra me llena doblemente de orgullo”, expresó.

Explicó que Gobierno Federal cuenta con el Programa “La Escuela Es Nuestra”, que beneficia a cerca de 3 mil planteles de Educación Básica en todo el territorio estatal y que consiste en mejorar la infraestructura de las instituciones.

Junto con la gobernadora del estado, el delegado federal develó la placa conmemorativa instalada en la entrada del gimnasio. Les acompañaron el director del plantel, Alfredo Ríos Hernández; el director del Tecnológico de Cuauhtémoc, Armado Serrano Salmón, en representación de Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), y el presidente municipal de Delicias, Jesús Alberto Valenciano García, entre otros.

