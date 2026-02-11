Instalan SEyD y Sección 42 Comisión Estatal Mixta de Escalafón en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Órgano regulará promociones de Nivel Superior y Personal de Apoyo del subsistema estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instalaron la Comisión Estatal Mixta de Escalafón de Nivel Superior y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), con el propósito de regular los procesos de promoción dentro del subsistema estatal.

La conformación del órgano deriva de la publicación, el pasado 14 de enero de 2026, del reglamento que establece las bases para su funcionamiento, instrumento que busca brindar certeza jurídica y ordenar los procedimientos de ascenso laboral.

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez, señaló que con esta comisión se avanza hacia mecanismos más transparentes y equitativos, en apego a la normatividad vigente.

“Se avanza en la consolidación de procesos más transparentes, equitativos y apegados a la normatividad vigente, en beneficio de las y los trabajadores de la educación”, expresó.

El funcionario destacó que Chihuahua se coloca como entidad pionera al establecer un procedimiento formal para la asignación de plazas de prefectura, con lo que se fortalece la profesionalización y el reconocimiento al mérito laboral.

La Comisión quedó integrada por tres representantes propietarios de la SEyD y tres de la Sección 42 del SNTE, y sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año. Entre sus atribuciones se encuentran el análisis, estudio y dictaminación en materia de escalafón vertical y horizontal para personal directivo, docente de Nivel Superior y PAAE.

Por su parte, el secretario general de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz Carbajal, reconoció la coordinación entre autoridades estatales y el sector educativo para concretar la instalación del órgano bipartito que dará seguimiento a los procesos de promoción.

