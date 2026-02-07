Instala Cultura Consejo Ciudadano Consultivo de Patrimonio Cultural 2026–2027

Publicidad - LB2 -

El organismo asesorará políticas públicas para la preservación del patrimonio material, inmaterial y biocultural del estado.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura instaló el Consejo Ciudadano Consultivo de Patrimonio Cultural para el periodo 2026–2027, con el propósito de fortalecer la preservación, protección y promoción del patrimonio cultural existente en la entidad.

El acto se realizó en Casa Los Laureles, donde se formalizó la integración del organismo ciudadano que fungirá como instancia asesora en la planeación, supervisión y evaluación de programas orientados a la salvaguarda del patrimonio material, inmaterial y biocultural.

Durante la sesión, la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, destacó que el consejo permitirá impulsar la participación comunitaria en el diseño y ejecución de estrategias públicas relacionadas con el legado cultural del estado.

“Gracias al compromiso de sus integrantes, el Consejo impulsará la participación comunitaria en el diseño y ejecución de estrategias públicas orientadas a la salvaguarda de nuestro legado cultural”.

Las y los integrantes del organismo designaron a Sandra Karina Ordóñez como presidenta del Consejo, quien encabezará los trabajos correspondientes al periodo 2026–2027, en coordinación con la Secretaría de Cultura.

La sesión de instalación fue declarada válida al contar con quórum legal, con la presencia de los consejeros Jesús Manuel Gómez, Francisco Erylen López, Alan Hernani Herrera y Julián Alejandro Hernández, quienes participaron en la validación de los acuerdos iniciales.

Asimismo, estuvieron presentes Alma Isabel Aguirre, Sandra Karina Ordóñez, Luis Ángel Castillo y Martín Andrés Ochoa, quienes integran el consejo y contribuirán en las tareas de análisis, asesoría y seguimiento de políticas culturales.

Al acto protocolario acudieron también representantes del Órgano Interno de Control y del área jurídica de la Secretaría de Cultura, con el fin de dar certeza legal al proceso de instalación y al inicio formal de las actividades del Consejo Ciudadano Consultivo de Patrimonio Cultural.

