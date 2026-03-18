Instala Congreso de Chihuahua mesa técnica para regular inteligencia artificial

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Buscan crear ley estatal que impulse innovación y proteja derechos en uso de tecnología.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua instaló la Mesa Técnica en Materia de Inteligencia Artificial, con el objetivo de avanzar en la construcción de un marco jurídico que regule el uso de esta tecnología en la entidad.

La iniciativa es impulsada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezada por la diputada del PAN, Carla Rivas, quien destacó que la inteligencia artificial ya impacta sectores clave como la industria, la educación, la salud y la economía.

“Hoy iniciamos los trabajos para la construcción de una Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua”, señaló.

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Durante la instalación participaron representantes del sector empresarial, académico, tecnológico y social, así como legisladores y autoridades de distintos niveles de gobierno, con el propósito de integrar una visión amplia en el desarrollo de propuestas.

Entre los temas prioritarios se encuentra el fortalecimiento del marco legal en materia educativa y la protección de niñas, niños y adolescentes ante el uso de estas tecnologías, además de la creación de una legislación especializada.

La diputada indicó que, de concretarse este proyecto, Chihuahua podría convertirse en el primer estado del país en contar con una ley específica en inteligencia artificial.

Asimismo, se destacó que esta mesa técnica funcionará como un espacio de diálogo abierto para analizar experiencias, identificar riesgos y oportunidades, y diseñar una normativa acorde a los retos actuales.

Las autoridades señalaron que el objetivo es impulsar la innovación, generar certeza para la inversión y garantizar el respeto a los derechos en el uso de nuevas tecnologías en la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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