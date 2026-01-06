Inicia SDR entrega de pacas de esquilmos para ganaderos del estado

Publicidad - LB2 -

El programa beneficiará a cerca de 10 mil productores con insumos para alimentación del hato durante 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), inició la entrega de pacas elaboradas con esquilmos agrícolas a productores pecuarios de distintas regiones de la entidad, como parte de las acciones de apoyo al sector ganadero al arranque de 2026.

El esquema fue anunciado en diciembre pasado y comenzó a aplicarse de manera inmediata en los primeros días del año, con el objetivo de fortalecer la alimentación del ganado y evitar la descapitalización de las unidades de producción en el estado.

Durante la primera jornada se distribuyeron 100 pacas en Camargo y 150 en Parral, mientras que la entrega continuará de forma progresiva en otras localidades conforme avance la revisión de la documentación presentada por las y los solicitantes.

El programa contempla pacas elaboradas con rastrojo de maíz, avena, frijol y algodón, con la posibilidad de otorgar hasta tres pacas por productor, lo que permitirá beneficiar a cerca de 10 mil ganaderos en todo el territorio estatal.

De acuerdo con la SDR, esta modalidad ofrece mayor flexibilidad para atender las necesidades específicas de cada región, además de apoyar la conservación del hato ganadero en un contexto de condiciones climáticas y económicas variables.

El uso de esquilmos agrícolas como insumo para la alimentación animal se ha consolidado como una práctica eficiente entre las y los productores, al permitir el aprovechamiento de materiales disponibles en sus propias regiones y fortalecer un modelo de producción más ordenado y sustentable.

Para asesoría y aclaraciones, las personas interesadas pueden acudir con personal de la SDR o comunicarse al 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. Los formatos oficiales se encuentran disponibles en el portal institucional de la dependencia.

