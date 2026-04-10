Inicia registro en línea para ingreso a preparatorias públicas en Chihuahua

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Aspirantes podrán elegir hasta tres opciones de plantel del 13 de abril al 31 de mayo.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que a partir del 13 de abril iniciará el Registro Único en Línea para aspirantes a Educación Media Superior en planteles públicos de Chihuahua, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El proceso forma parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”, mediante la cual las y los estudiantes deberán realizar su registro en línea y seleccionar hasta tres opciones de planteles educativos de su interés.

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El periodo de registro estará abierto hasta el 31 de mayo a través del portal oficial, donde también se puede consultar la oferta educativa disponible y la ubicación de los centros escolares.

Uno de los elementos clave del proceso es que no se aplicará examen de admisión, ya que la asignación de espacios se realizará mediante el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems), tomando en cuenta la capacidad de cada plantel y las preferencias del alumnado.

Además, se contemplarán criterios como equidad de género, condición de discapacidad y la existencia de hermanas o hermanos en el mismo centro escolar, como parte del proceso de asignación.

A partir del 12 de junio, las y los aspirantes podrán consultar el resultado de su asignación en el mismo portal, utilizando el folio generado durante el registro.

Posteriormente, el 19 de junio deberán acudir al plantel asignado para realizar un diagnóstico educativo, en el horario que determine cada institución.

El proceso concluirá con la inscripción formal, que se llevará a cabo entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre, de acuerdo con los lineamientos de cada subsistema educativo.

Para dudas o asesoría, la SEyD habilitó líneas telefónicas de atención en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se brindará orientación personalizada durante el periodo de registro.

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