Impulsa Nancy Frías entornos escolares seguros y protección integral a docentes y estudiantes

La Comisión de Educación avaló dos dictámenes enfocados en prevención de la violencia y combate a las adicciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado aprobó dos dictámenes impulsados por la diputada Nancy “La China” Frías, del Grupo Parlamentario del PAN, orientados a fortalecer la seguridad en los entornos escolares y proteger tanto al personal docente como a niñas, niños y adolescentes.

El primero de los dictámenes avalados contempla reformas a la Ley Estatal de Educación y a la Ley de Seguridad Escolar, con el objetivo de establecer protocolos obligatorios de protección al magisterio, que incluyan mecanismos claros de prevención, atención y acompañamiento ante situaciones de violencia, acoso o conflicto en los planteles.

Esta propuesta, construida de manera conjunta con otras fuerzas políticas, prioriza el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, además de garantizar acceso a apoyo jurídico y psicológico para las y los docentes, sin generar impacto presupuestal adicional para el Estado.

El segundo dictamen aprobado deriva de una iniciativa de la legisladora panista para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua, a fin de establecer programas permanentes de deporte y recreación como estrategia de prevención psicosocial y combate a las adicciones, dirigidos principalmente a menores que habitan en zonas de alto riesgo.

La reforma reconoce al deporte como una herramienta clave de prevención social, salud pública y reconstrucción del tejido comunitario, al ofrecer alternativas formativas y de convivencia frente a contextos de violencia y consumo de sustancias.

“Proteger a quienes enseñan y ofrecer alternativas reales a nuestra niñez y juventud es una responsabilidad del Estado. La prevención empieza en las aulas, en las canchas y en la comunidad”, expresó la diputada durante los trabajos de comisión.

Ambos dictámenes fueron elaborados bajo un enfoque preventivo y de derechos humanos, priorizando la cultura de la paz, la mediación escolar, el acompañamiento institucional y la participación de la comunidad educativa.

En el caso de la protección al magisterio, se acordó además la realización de mesas de trabajo con docentes, sindicatos y especialistas, cuyos aportes serán remitidos al Poder Ejecutivo para una correcta implementación de los protocolos.

Con esta aprobación en comisión, Nancy “La China” Frías consolida una agenda legislativa centrada en la prevención, la dignificación del magisterio y la protección de la niñez, con el objetivo de avanzar hacia escuelas más seguras y comunidades más fuertes.

