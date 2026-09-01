Impulsa Jorge Soto plataforma para modernizar revisión de valores municipales

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La herramienta digital busca agilizar el análisis de tablas de valores utilizadas para predial y traslación de dominio

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado desarrolló una nueva plataforma digital para modernizar la revisión de las tablas de valores que cada año presentan los municipios de Chihuahua.

La herramienta fue impulsada por el diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con el objetivo de sustituir procesos manuales y agilizar el análisis de información catastral.

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Soto explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de actualizar un procedimiento que todavía implicaba revisar de forma manual datos relacionados con sectores catastrales, tipos de construcción, valores por metro cuadrado e instalaciones especiales.

“Necesitábamos actualizarnos y dejar atrás las revisiones con papel, pluma y lápiz. Propusimos desarrollar esta plataforma y, después de casi un año de trabajo, por fin está lista.”

De acuerdo con el legislador, la plataforma permitirá reducir el trabajo manual, sistematizar la información y realizar revisiones más rápidas y precisas sobre las propuestas enviadas por los ayuntamientos.

La herramienta fue desarrollada por la Dirección de Sistemas del Congreso del Estado, con asesoría de la Dirección de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Las tablas de valores son aprobadas primero por los ayuntamientos y posteriormente enviadas al Congreso para su revisión, debido a que constituyen la base para el cobro del impuesto predial y la traslación de dominio.

Soto señaló que la modernización del proceso beneficiará tanto a los municipios como al Poder Legislativo, al facilitar la gestión de información técnica y disminuir tiempos de análisis.

“Le va a facilitar la vida a los municipios y al propio Congreso. Vamos a ser mucho más eficientes y precisos en la revisión de sus propuestas.”

Como parte de la implementación de la plataforma, a partir del 17 de septiembre se llevarán a cabo siete reuniones regionales de capacitación para funcionarias y funcionarios municipales.

En estas capacitaciones participarán personal del Congreso del Estado y de la Dirección de Catastro estatal, con el propósito de orientar a los municipios en el uso de la nueva herramienta digital.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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