Avanza reforma de Francisco Sánchez para eliminar ISR a finiquitos y liquidaciones

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La iniciativa fue aprobada en comisión del Congreso de Chihuahua y será turnada al pleno para su discusión

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Francisco Sánchez Villegas para eliminar el cobro del Impuesto Sobre la Renta a recursos entregados por concepto de finiquitos y liquidaciones.

El legislador y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano señaló que este avance representa un paso para retirar una carga fiscal que, desde su perspectiva, afecta a trabajadores que enfrentan la pérdida de su empleo.

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Sánchez Villegas sostuvo que los recursos recibidos al concluir una relación laboral cumplen una función de respaldo económico para las familias, especialmente durante el periodo en que la persona trabajadora busca una nueva fuente de ingresos.

“Perder el empleo ya es un golpe devastador. Es criminal que, en el momento de mayor incertidumbre, el gobierno todavía meta la mano para quitarle al trabajador una parte de la liquidación que ganó con años de esfuerzo.”

El diputado afirmó que el finiquito no debe considerarse una ganancia extraordinaria, sino el último respaldo de una familia ante una situación de desempleo.

La iniciativa plantea reformar la legislación federal para que las cantidades entregadas al término de una relación laboral queden exentas del Impuesto Sobre la Renta.

De acuerdo con Sánchez Villegas, el objetivo es evitar que el Estado retenga parte de los recursos destinados a sostener al trabajador durante una emergencia económica.

El legislador de Movimiento Ciudadano informó que, tras su aprobación en comisión, la iniciativa deberá ser turnada al pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual votación.

Con este avance, el Congreso de Chihuahua continuará el proceso legislativo de una propuesta que busca modificar el tratamiento fiscal de los pagos por finiquito y liquidación laboral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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