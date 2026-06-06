Impulsa I2C capacitación para fortalecer proyectos científicos y de innovación en Chihuahua

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Las sesiones virtuales del FECTI se realizarán del 8 al 12 de junio para orientar a investigadores, emprendedores e instituciones educativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), llevará a cabo una jornada de capacitaciones virtuales dirigidas a investigadores, emprendedores, instituciones educativas y desarrolladores de proyectos interesados en participar en las convocatorias del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI).

Las sesiones se desarrollarán del 8 al 12 de junio, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, con el propósito de brindar orientación sobre los lineamientos de las convocatorias vigentes y el funcionamiento de la plataforma FECTI 26, utilizada para la presentación de propuestas.

“El objetivo es fortalecer las propuestas y brindar herramientas que permitan mejorar la participación de las y los interesados”.

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Durante la jornada se presentarán las convocatorias correspondientes a Infraestructura Científica y Tecnológica, Investigación Básica Aplicada, Formación de Talento, así como Proyectos de Innovación y Emprendimiento, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico de la entidad.

El programa contempla espacios de interacción directa con evaluadores, quienes atenderán dudas y ofrecerán orientación a las personas participantes para fortalecer sus postulaciones y aumentar sus posibilidades de acceder a recursos destinados a proyectos de innovación.

Asimismo, las capacitaciones buscan promover una mayor participación de instituciones académicas, centros de investigación, empresas y emprendedores en iniciativas que contribuyan al desarrollo de soluciones con impacto en la competitividad de Chihuahua.

“A través del FECTI se impulsan proyectos que generan conocimiento, talento y soluciones con impacto en la competitividad del estado”.

El Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de apoyo para el fortalecimiento del ecosistema de innovación en Chihuahua, al fomentar la colaboración entre la academia, el sector productivo y la comunidad emprendedora.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las convocatorias vigentes y acceder a las sesiones virtuales a través del portal oficial del Instituto de Innovación y Competitividad, donde también se encuentra disponible la información detallada sobre requisitos, procesos de evaluación y fechas de registro.

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