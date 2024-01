Impulsa FEM a víctimas de violencia a salir del entorno negativo y denunciar

Publicidad - LB2 -

Gracias a la atención recibida, logran salir del entorno violento en que se encontraban e inician una nueva vida, libre de agresiones.

Ciudad Juárez, Chih .- La atención que cientos de personas víctimas de violencia reciben en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), ha sido fundamental para ayudarlas a vencer el miedo a denunciar y a salir del entorno negativo en que vivían.

Gracias a estas acciones, hoy 8 de cada 10 personas que denuncian, reciben un mecanismo de protección acorde a su nivel de riesgo. Solo en 2023 fueron solicitadas ante un Tribunal 5 mil 906 órdenes de protección y se proporcionaron 1,574 medidas.

Una de las beneficiarias narró parte de su experiencia, desde que iniciaron las agresiones por parte de su marido, hasta su llegada a la FEM.

“Llegué aquí porque viví violencia familiar de parte de mi esposo, llegaba serio, enojado, celoso, empezó con agresividad, me llegó a golpear, quebró vidrios, ventanas, no podía creer lo que me estaba pasando”, explicó la mujer originaria de Ciudad Juárez.

Pese a que estaba consciente de que vivía en un ambiente de violencia, no entendía la razón la cual no se podía salir de ahí y que fueron su familia y amigos, quienes le dieron la fortaleza para denunciar.

“Llegué a la Fiscalía de la Mujer y me atendieron amablemente, puse la denuncia y él pues ya no se puede acercar a mí, y aquí estoy y estoy viva”, agregó.

Indicó que otro factor que la llevó a acudir ante la autoridad, es que sea una mujer quien gobierna esta entidad: “Ver a una Gobernadora me hace sentir empoderada, porque es mujer y nos comprende. Eso lo he sentido, que es un apoyo hacia las víctimas de violencia familiar”.

Agradeció a la FEM por ayudar a las mujeres y a sus familias: “Después de esto soy otra, soy diferente. Quiero vivir en el presente y lo quiero vivir con victoria ¡Gracias Fiscalía!, ¡Gracias Gobierno del Estado!”

En Chihuahua este tipo de denuncias son atendidas con prioridad: de las órdenes de aprehensión cumplimentadas, 950 corresponden a violencia familiar, 308 por violación, 234 por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, 165 por abuso sexual y 50 por feminicidio.

Además se han obtenido 727 sentencias condenatorias contra agresores de niñas y mujeres en el estado y durante 2023, hubo un incremento en la judicialización de 3 mil 551 carpetas de investigación, cifra que supera lo registrado en 2022, cuando se llevaron ante el Tribunal 3 mil 364 carpetas.

